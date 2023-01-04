روما يغنم النقاط الثلاث من بوابة بولونيا

وفرض لورينزو بيليغريني نفسه نجمًا للقاء بتوقيعه للهدف الوحيد في الدقيقة 6 من ركلة جزاء.

وبذلك رفع فريق "الذئاب" رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس بينما تجمّد رصيد بولونيا عند 19 نقطة.

أما جاره اللدود لاتسيو فقد سقط على أرض مستضيفه ليتشي بهدفين لواحد.

وبادر شيرو إيموبيلي بافتتاح التسجيل للضيوف (14) قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة بهدفين من توقيع البرازيلي غابرييل ستريفيزا (57) ولورنزو كولومبو (71).

وضمن ذات المرحلة انتصر سامبدوريا على ساسوولو (2-1) فيما حسم التعادل مواجهتي سبيتسيا مع أتلانتا (2-2) وتورينو مع هيلاس فيرونا (1-1).

