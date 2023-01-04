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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

روما يغنم النقاط الثلاث من بوابة بولونيا

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حقق روما فوزًا ثمينًا على ضيفه بولونيا بهدف دون رد اليوم الأربعاء في المرحلة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

Reuters

وفرض لورينزو بيليغريني نفسه نجمًا للقاء بتوقيعه للهدف الوحيد في الدقيقة 6 من ركلة جزاء.

وبذلك رفع فريق "الذئاب" رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس بينما تجمّد رصيد بولونيا عند 19 نقطة.

أما جاره اللدود لاتسيو فقد سقط على أرض مستضيفه ليتشي بهدفين لواحد.

وبادر شيرو إيموبيلي بافتتاح التسجيل للضيوف (14) قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة بهدفين من توقيع البرازيلي غابرييل ستريفيزا (57) ولورنزو كولومبو (71).

وضمن ذات المرحلة انتصر سامبدوريا على ساسوولو (2-1) فيما حسم التعادل مواجهتي سبيتسيا مع أتلانتا (2-2) وتورينو مع هيلاس فيرونا (1-1).
 

لاتسيو روما الدوري الإيطالي
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