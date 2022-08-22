روما يحقق فوزه الثاني توالياً ويوفنتوس يهدر نقاطه الأولى

ويدين نادي العاصمة بالنقاط الثلاث إلى مدافعه المخضرم الإنكليزي كريس سمولينغ (32 عاماً) الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65.

وخسر روما جهود جناحه نيكولو زانيولو اثر إصابته بكتفه الأيسر ليخرج على حمالة قبل نهاية الشوط الأوّل، وانضم إلى الوافد الجديد الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي تعرض لكسر في ساقه اليمنى خلال التمارين مساء الأحد، ما سيبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

ورفع روما الذي استهل الموسم الجديد بفوزه بالنتيجة ذاتها على ساليرنيتانا رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع كل من إنتر الفائز على سبيتسيا 3-صفر السبت ونابولي المنتشي بفوزه العريض على مونتسا برباعية نظيفة الأحد.

وفي المباراة الثانية، فرض سمبدوريا التعادل على ضيفه يوفنتوس في مباراة مغلقة من الطرفين، ليهدر "السيدة العجوز" نقاطه الأولى حيث بات رصيده 4 نقاط في المركز الرابع.

واستهل يوفنتوس الموسم الجديد بفوز على ساسوولو 3-صفر، في مباراة خسر فيها جهود وافده الجديد الأرجنتيني أنخل دي ماريا للإصابة، علماً بأن الأخير سجل هدفاً ومرر كرة حاسمة.

في المقابل، حصد سمبدوريا الذي تفادى السقوط إلى الثانية بحلوله في المركز الخامس عشر الموسم الماضي، نقطته الأولى هذا الموسم (المركز 16) بعدما استهل حملته بخسارة أمام أتالانتا صفر-2.

وفشل "بيانكونيري" في رفع سلسلة انتصاراته المتتالية أمام سمبدوريا إلى سبع في الدوري، وبالتالي تحطيم رقمه القياسي الشخصي.