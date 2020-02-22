العربية
English
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

رقمان تاريخيان بانتظار بوفون ورونالدو في مباراة يوفنتوس وسبال

من قبل

يترقب عشاق الأرقام القياسية بفارغ الصبر مشاركة بوفون ورونالدو في مباراة يوفنتوس وسبال اليوم السبت.

AFP

ولم يحسم ماوريتسو ساري مدرب يوفنتوس مسألة مشاركة بوفون ورونالدو أمام سبال في المباراة التي ستقام ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويملك جانلويجي بوفون أسطورة إيطاليا الحية 647 مباراة في الدوري الإيطالي كأكثر لاعب مشاركة في المسابقة بالتساوي مع باولو مالديني.

وترتفع احتمالات مشاركة بوفون وتحطيم الرقم القياسي بسبب إمكانية إراحة ساري لحارس الفريق الأول البولندي تشيزني للاستعداد لمباراة دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب ثمن النهائي.

وفي ذات السياق ستحمل مشاركة رونالدو أمام سبال المباراة رقم 1000 للنجم البرتغالي في مسيرته الاحترافية.

بوفون كريستيانو رونالدو
السابق فوز صعب لنابولي قبل مواجهة برش
اقرأ
فوز صعب لنابولي قبل مواجهة برشلونة
التالي أتالانتا... قصة المرأة الأسطور
اقرأ
أتالانتا... قصة المرأة الأسطورية والشعار المتفرد

آخر الأحداث