رقمان تاريخيان بانتظار بوفون ورونالدو في مباراة يوفنتوس وسبال

ولم يحسم ماوريتسو ساري مدرب يوفنتوس مسألة مشاركة بوفون ورونالدو أمام سبال في المباراة التي ستقام ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويملك جانلويجي بوفون أسطورة إيطاليا الحية 647 مباراة في الدوري الإيطالي كأكثر لاعب مشاركة في المسابقة بالتساوي مع باولو مالديني.

وترتفع احتمالات مشاركة بوفون وتحطيم الرقم القياسي بسبب إمكانية إراحة ساري لحارس الفريق الأول البولندي تشيزني للاستعداد لمباراة دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب ثمن النهائي.

وفي ذات السياق ستحمل مشاركة رونالدو أمام سبال المباراة رقم 1000 للنجم البرتغالي في مسيرته الاحترافية.