رايولا يخطط لانضمام دي ليخت لريال مدريد

وأكدت صحيفة ABC المدريدية بأن دي ليخت، اللاعب السابق لفريق أياكس أمستردام، أخبر مينو رايولا بأنه غير مرتاح في يوفنتوس ويرى مستقبله الكروي مع ريال مدريد.

وبحسب ذات المصدر، سيحاول رايولا عرض الفكرة على فريق ريال مدريد الذي انطلق في البحث عن مدافع محوري ليكون بديلاً للقائد سيرجيو راموس الذي تقدم في السن (34 عاماً).

وأكدت عدة مصادر بأن اللاعب الهولندي الذي يلعب أساسياً في يوفنتوس لم يتأقلم مع مقتضيات الدوري الإيطالي وهذا ما يفسر أداءه الذي طرح عدة تساؤلات.

وقبل توقيعه لفريق السيدة العجوز، كان دي ليخت قريباً من برشلونة الإسباني إلا أن ادارة النادي الكاتالوني رفضت مطالب الهولندي ووكيل أعماله فتلاشت الصفقة.

