دي ليفيو ينتقد يوفنتوس مستثنياً رونالدو

يتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن لاتسيو، ولا يزال لديه فرصة لتخطي ليون الفرنسي في دوري الـ16 من دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمامه ذهاباً 1-0.

ومع ذلك، لم يقنع أبطال إيطاليا المدافع الدولي السابق، تحت قيادة ماوريتسيو ساري،

إذ لا يعتبر دي ليفيو، الذي كان جزءاً من يوفي الذي فاز بدوري أبطال أوروبا 1995-1996، السيدة العجوز منافس حقيقي على لقب الأبطال بالنظر للخسارة من ليون.

وقال دي ليفيو: "لا يزال يوفي بعيداً عن مستواه المعروف بحسب ما رأيت قبل التوقف، لقد كافحوا حتى في الدوري الإيطالي ولديهم لاتسيو خلفهم بفارق نقطة واحدة، إنهم في خطر في الدوري كما في دوري الأبطال...لم أحب نهجهم".

وأضاف: "يوفنتوس لديه عقلية فريدة يفتخر بها، ونحن نعلم ذلك جميعاً، من يلعب هناك يعرف بالضبط ما يجب فعله للقميص".

وتابع: "بدأ الفريق الموسم متعثراً بعض الشيء، لكنهم ما زالوا يتصدرون الدوري ولديهم مباراة في متناول اليد لإسقاط ليون".

دي ليفيو تمنى الحظ الطيب لساري، على الرغم من أنه كان منزعجاً من رحيل المدرب ماسيميليانو أليغري. وقال "لم يفهم الكثيرون هذا التغيير على رأس الفريق عليك احترام الفائز".

وفي هذا السياق أضاف: "أنا أقدّر ماسيميليانو أليغري كثيراً، لأنه يبدو مشابهاً جداً لمارتشيلو ليبي، من يفوز لا يمكن فصله. كان أليغري محوريا في يوفي، بالطبع، حظاً طيباً لساري، الذي فهم أخيراً معنى إدارة نادٍ عليه الفوز."

وفيما يتلعق برونالدو، نجم يوفنتوس، قال: "يجب أن يلعب كريستيانو رونالدو دائماً. يمكنك أن تجعله يستريح مرة واحدة كل 15 مباراة. إنه مثير للإعجاب وقد أعجب به جميع زملائه الذين يتعاملون معه".

وختم حديثه بالقول: "رونالدو بطل خارق، نموذج يُحتذى به، في العمل وفي أسلوب حياته".

