ديبالا يقود روما إلى الصدارة وإنتر يستعيد توازنه وميلان يتعثر

ووقّع الأرجنتيني الذي وصل من يوفنتوس هذا الصيف على أول أهدافه بقميص فريق العاصمة ليقوده إلى الصدارة برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، بفارق نقطة عن إنتر الثاني واثنتين عن ميلان الثالث.

ورشح الكثيرون فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ليكون الحصان الأسود هذا الموسم بعد استقدام ديبالا، ويبدو أن الأرجنتيني مصمم على تأكيد هذه التوقعات.

سجل هدفه الأول بعد أن وصلته كرة جميلة فوق المدافعين من الإنكليزي تامي أبراهام، استلمها ودخل بها إلى منطقة الجزاء رغم المضايقة من لاعبَين وسددها قوية بيسراه إلى يسار الحارس (17).

وأضاف الدولي الأرجنتيني الثاني والهدف رقم مئة له في الدوري الإيطالي بعد أن تصدى الحارس ميكيلي دي غريغوريو لتسديدة أبراهام، تهيأت أمام ديبالا الذي تابعها في الشباك (38).

وأحرز المدافع البرازيلي روجير إيابانييز الهدف الثالث برأسية إثر كرة نفذها لورنتزو بيليغريني من ركلة ركنية (61).

ومني مونزا المملوك من مالك ميلان السابق سيلفيو برلوسكوني والصاعد هذا الموسم إلى دوري الأضواء بالخسارة الرابعة تواليًا.

مينيان ينقذ ميلان

وتصدى الحارس الفرنسي مايك مينيان لركلة جزاء لكن فريقه ميلان فشل في تحقيق فوزه الثاني تواليًا في الدوري.

وعاد بطل إيطاليا بعد مئة يوم إلى ريجيو إيميليا، المكان الذي شهد على فوزه بلقب السكوديتو في المرحلة الأخيرة الموسم الماضي.

وهذا التعادل الثاني للروسيونيري هذا الموسم مقابل فوزين، آخرهما على بولونيا 2-صفر الاسبوع الماضي.

يحتل ساسوولو المركز العاشر برصيد خمس نقاط لكنه يترقب حالة مهاجمه دومينيكو بيراردي الذي أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول وخرج مصابًا بعد دقائق من انطلاق الثاني بعد دفعة من الظهير الفرنسي تيو هرنانديز.

باريلا الرائع

بعد سقوطه 3-1 ضد مضيفه لاتسيو في المرحلة السابقة، عاد إنتر إلى الانتصارات بغياب مهاجمه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو بداعي الاصابة الذي من المتوقع أن يغيب أيضًا عن الدربي وعن اللقاء المرتقب ضد ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في دوري الأبطال الأسبوع المقبل.

ولم يجد فريق المدرب سيموني إنزاغي، بطل 2021، صعوبة في الوصول إلى الشباك بوحود الارجنتينيين خواكين كوريا ولاوتارو مارتينيز وصانع الألعاب المميز نيكولو باريلا.

وقام باريلا بانطلاقة رائعة قبل أن يمرر كرة خالصة إلى دجيكو في منتصف المنطقة سددها باتجاه المرمى، تصدى لها الحارس لتتهيأ أمام كوريّا تابعها في الشباك (12).

وسجل باريلا هدفًا رائعًا بعد أن رفع التركي هاكان تشالهان أوغلو الكرة عالية من الجهة اليسرى للمنطقة جميلة إلى مشارفها في الجهة الأخرى تابعها الإيطالي على الطائر إلى يمين الحارس (38).

وهندس باريلا مجددًا الهدف الثالث عندما مررة كرة جميلة إلى مارتينيز الذي استلمها وتوغل بها إلى داخل المنطقة وسددها الى يسار الحارس.

ومني كريمونيزي الصاعد هذا الموسم الى سيري أ والذي سجل له النيجيري دافيد اوكيري الهدف الوحيد في الدقيقة 90 بالخسارة الرابعة تواليًا.