"دربي ميلانو" عبر الفيديو للمرة الأولى السبت !

وسيواجه مهاجم ميلان البرتغالي رافاييل لياو منافسه سيباستيانو إسبوزيتو من إنتر عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينيتش السبت من خلال لعبة "برو إيفولوشن سوكر" الالكترونية.

وستكون المباراة متاحة عبر خدمة البث التدفقي "دازن"، وهي واحدة من شبكتين تملكان حقوق نقل الدوري المحلي داخل إيطاليا، وعلى القناتين الرسميتين لكل من الناديين.

وقال لياو "كونها مباراة دربي، فإن الرغبة هي دائما الفوز. لكن الهدف الأساسي هو أن نكون بالقرب من المشجعين في هذه الأوقاف المعقدة".

وسيفتح على هامش المباراة مجال التبرع من خلال المؤسسة الخيرية التابعة لميلان، لدعم جهود مكافحة "كوفيد-19" لا سيما في مقاطعة لومبارديا التي تعتبر البؤرة الأساسية للوباء في إيطاليا.

وتوقف نشاط الدوري المحلي في إيطاليا منذ التاسع من آذار/مارس نتيجة التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد لاسيما في شمال البلاد. وتعد إيطاليا حاليا الدولة الأكثر تأثرا بالوباء على صعيد الوفيات، وهي سجلت حتى صباح الجمعة أكثر من 18 ألف وفاة معلنة بسببه.

وتوقفت منافسات "سيري أ" بعد المرحلة 26، وكان إنتر يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة (من 25 مباراة)، بفارق تسع نقاط ومباراة أقل عن المتصدر وحامل اللقب يوفنتوس.

والتقى قطبا ميلانو مرتين في الدوري المحلي هذا الموسم، في لقاءين انتهيا لصالح إنتر (2-صفر و4-2).

