حالة مالديني الصحية في تحسن



ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن نجم "الأتزوري" السابق تصريحاً أفاد من خلاله بقرب شفائه من وباء كورونا الذي ألمّ به وبابنه دانيال مؤخراً.

وقال مالديني: "لقد تجاوزت مرحلة الخطر، أنا الآن في حالة جيدة. أعاني فقط من بعض السعال الجاف".

وأضاف الدولي الإيطالي السابق: " إنه فيروس جديد، يقاوم الجسد عدواً مجهولاً في الواقع. لقد فقدت حاستي الذوق والشم، لقد كان شبيها بالانفلوانزا لكنها أكثر شدّة".

وتابع المدير الرياضي لميلان: "أعرف جسدي جيداً، أي رياضي يدرك ذلك. كانت الأوجاع شديدة، تشعر بضغط كبير على مستوى الصدر".

وكان ميلان أعلن منذ أيام أن باولو ودانيال أنهيا فترة حجر صحي لمدة أسبوعين في المنزل دون اتصال بالآخرين، وسيبقيان في الحجر حتى الشفاء السريري.

ويعد مالديني (51 عاما)، الظهير الأيسر السابق، من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة الايطالية، وأحرز لقب الدوري المحلي سبع مرات مع ميلان ودوري أبطال أوروبا خمس مرات.



