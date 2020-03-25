العربية
English
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

حالة مالديني الصحية في تحسن

أكدت تقارير إعلامية إيطالية الأربعاء أن الحالة الصحية للمدير الرياضي لنادي ميلان باولو مالديني في تحسّن.

REUTERS


ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن نجم "الأتزوري" السابق تصريحاً أفاد من خلاله بقرب شفائه من وباء كورونا الذي ألمّ به وبابنه دانيال مؤخراً.

وقال مالديني: "لقد تجاوزت مرحلة الخطر، أنا الآن في حالة جيدة. أعاني فقط من بعض السعال الجاف".

وأضاف الدولي الإيطالي السابق: " إنه فيروس جديد، يقاوم الجسد عدواً مجهولاً في الواقع. لقد فقدت حاستي الذوق والشم، لقد كان شبيها بالانفلوانزا لكنها أكثر شدّة".

وتابع المدير الرياضي لميلان: "أعرف جسدي جيداً، أي رياضي يدرك ذلك. كانت الأوجاع شديدة، تشعر بضغط كبير على مستوى الصدر".

وكان ميلان أعلن منذ أيام أن باولو ودانيال أنهيا فترة حجر صحي لمدة أسبوعين في المنزل دون اتصال بالآخرين، وسيبقيان في الحجر حتى الشفاء السريري.

ويعد مالديني (51 عاما)، الظهير الأيسر السابق، من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة الايطالية، وأحرز لقب الدوري المحلي سبع مرات مع ميلان ودوري أبطال أوروبا خمس مرات. 


 

باولو مالديني
السابق أتلانتا الإيطالي يعلن أول إصاب
اقرأ
أتلانتا الإيطالي يعلن أول إصابة بفيروس كورونا بين لاعبيه
التالي

آخر الأحداث