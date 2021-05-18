تورينو ينجو من الهبوط وبينيفينتو يودّع دوري الأضواء

وكانت المباراة تأجلت منذ الثاني من أذار/مارس عندما أصيب أكثر من لاعب في صفوف تورينو بجائحة كوفيد-19.

ويستطيع تورينو شكر القائم مرتين أواخر المباراة لأنه وقف حائلاً دون ترجمة تشيرو إيموبيلي لركلة جزاء (84) قبل أن يتدخل مرة جديدة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع وينقذ كرة مانويل لاتساري الرأسية.

ونجح تورينو من خلال هذه النقطة في احتلال المركز السابع عشر متفوقاً بفارق 4 نقاط عن بينيفينتو قبل مرحلة واحدة على نهاية الموسم ليسقط الأخير بدلاً منه إلى الدرجة الثانية بعد موسم واحد في الأولى.

للمفارقة، فان مدرب بينيفينتو هو فيليبيو اينزاغي نجم يوفنتوس وميلان السابق، وشقيق مدرب لاتسيو سيموني اينزاغي.

وكان فريقا كروتوني وبارما سقطا أيضاً إلى الدرجة الثانية.

