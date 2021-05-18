English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

تورينو ينجو من الهبوط وبينيفينتو يودّع دوري الأضواء

من قبل

نجا فريق تورينو من السقوط إلى الدرجة الثانية بانتزاعه التعادل السلبي من لاتسيو على الملعب الأولمبي في العاصمة الايطالية روما في مباراة مؤجلة من المرحلة 25 في الدوري الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء، فيما تسببت هذه النتيجة في هبوط بينيفينتو للثانية.

beIN SPORTS

وكانت المباراة تأجلت منذ الثاني من أذار/مارس عندما أصيب أكثر من لاعب في صفوف تورينو بجائحة كوفيد-19.

ويستطيع تورينو شكر القائم مرتين أواخر المباراة لأنه وقف حائلاً دون ترجمة تشيرو إيموبيلي لركلة جزاء (84) قبل أن يتدخل مرة جديدة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع وينقذ كرة مانويل لاتساري الرأسية.

ونجح تورينو من خلال هذه النقطة في احتلال المركز السابع عشر متفوقاً بفارق 4 نقاط عن بينيفينتو قبل مرحلة واحدة على نهاية الموسم ليسقط الأخير بدلاً منه إلى الدرجة الثانية بعد موسم واحد في الأولى.

للمفارقة، فان مدرب بينيفينتو هو فيليبيو اينزاغي نجم يوفنتوس وميلان السابق، وشقيق مدرب لاتسيو سيموني اينزاغي.

وكان فريقا كروتوني وبارما سقطا أيضاً إلى الدرجة الثانية.
 

لاتسيو الدوري الإيطالي تورينو بينيفينتو
السابق الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف
اقرأ
الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 37
التالي

آخر الأحداث

>