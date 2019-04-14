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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

تورينو يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه كالياري

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في مباراة عصيبة سقط تورينو في فخ التعادل على ملعبه (1-1) أمام ضيفه كالياري في إطار المرحلة 32 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

beIN SPORTS

افتتح التسجيل سيموني زازا لتورينو في الدقيقة 52 قبل أن يتعادل ليوناردو بافوليتي لكالياري في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة 3 حالات طرد حيث أشهرت البطاقة الحمراء في وجه زازا في الدقيقة 52 ثم تصاعدت الأحداث بشكل مثير مع نهاية اللقاء إذ طرد لوكا بيليغريني في الدقيقة 82 ونيكولو باريلا في الدقيقة 95.

والتعادل هو الثاني على التوالي لتورينو السابع برصيد 50 نقطة، الطامح إلى المنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال حيث يبعد حالياً بفارق 5 نقاط عن ميلان الرابع، أو التأهل إلى الدوري الأوروبي على أقل تقدير إذ يبعد بفارق نقطتين عن أتلانتا السادس وأربع نقاط عن روما الرابع.

وفاز تورينو في 12 مباراة وتعادل في 14 وخسر ستة لقاءات حتى الآن.

من جانبه فقد رفع كالياري رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

وضمن المرحلة ذاتها تعادل فيورنتينا وبولونيا بدون أهداف وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة ساسولو وبارما فيما تغلب سامبدوريا على جنوى بهدفين دون رد، رافعاً رصيده إلى 48 نقطة في المركز التاسع.

تورينو
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