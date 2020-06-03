تقارير إعلامية تكشف اقتراب عثمان ديمبيلي من الرحيل عن برشلونة والانضمام إلى يوفنتوس

فراس بن أحمد

أكدت صحيفة "Mundo Deportivo" الإسبانية بأن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي يرحب بفكرة الانتقال إلى يوفنتوس لكن النادي الإيطالي يفضل أن تكون الصفقة في شكل اعارة مبدئياً.

وأشارت الصحيفة الكاتالونية المقربة من نادي برشلونة بأن يوفنتوس، في إطار مباحثاته ومفاوضاته من أجل عقد صفقة تبادلية بانتقال متوسط ميدانه البوسني ميراليم بيانيتش إلى رفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي ومغادرة البرازيلي آرثور ميلو في الاتجاه المقابل، سأل عن وضعية ديمبيلي خاصة مع تقدم الكولومبي خوان كوادرادو في العمر (32 عاماً) وعدم اعتماد المدرب ماوريسيو ساري على خدمات فيديريكو بيرنارديسكي الذي ترجح أخبار إيطالية بأنه بصدد مناقشة بعض العروض تمهيداً لمغادرة السيدة العجوز.

ويتجه الفريق الإيطالي الكبير لإنهاء ترتيبات الإعارة خاصة وأن إدارة يوفنتوس لا تفكر في المخاطرة بهذه الصفقة نظراً لتتالي إصابات الدولي الفرنسي المتوج مع بلاده بكأس العالم في روسيا 2018.

ومنذ قدومه إلى إسبانيا، يحاول ديمبيلي إيجاد نفسه في برشلونة، ثاني أغلى صفقة (105 مليون يورو) في الفريق الكاتالوني بعد التعاقد مع البرازيلي كوتينيو (120 مليون يورو)، إذ أنه نادراً ما يلعب أساسياً كما أنه كثير التعرض للإصابات بخضوعه، عرف 6 إصابات في عام 2019 والثالثة في أربعة أشهر فقط من منافسات موسم 2019 – 2020، للعلاج في مركز سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة وعاد إلى إسبانيا في مطلع فبراير لمواصلة فترة الاستشفاء.

يذكر أن ديمبيلي غادر الملعب بعد 25 دقيقة من مواجهة فريقه برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

كلمة باراتيشي في الميزان

أشارت الصحفية الإسبانية كريستينا كوبيرو بأن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس، معجب بطريقة لعب ديمبيلي وأنه صديق مقرب من وكيل أعماله موسى سيسوكو وهذا ما يرجح فكرة انتقال صاحب الـ23 عاماً إلى الدوري الإيطالي.

كما يسعى ديمبيلي لإيجاد حل لابتعاده الكثير عن المستطيل الأخضر من خلال تغيير الأجواء والبحث عن تحد جديد يسترجع فيه نسق المباريات كما أن المعلومات التي قدمتها الصحفية تفيد بعدم ممانعة برشلونة في انتقال الفرنسي إلى يوفنتوس مع تأجيل فكرة الاستغناء عن خدماته إلى وقت لاحق.

