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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

تعادل إيجابي بين هيلاس فيرونا وكالياري

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انتهت مواجهة فريقه هيلاس فيرونا وضيفه كالياري على وقع التعادل الإيجابي بينهما بهدف لهدف الأحد ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

AFP

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق ماتيا زاكايني في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل رازافان مارين لكالياري في الدقيقة 49.

وارتفع رصيد فيرونا إلى 16 نقطة بعد أن حقق التعادل الرابع هذا الموسم فيما بات رصيد كالياري 12 نقطة بعد أن تعادل للمرة الثالثة. 
 

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