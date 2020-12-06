تعادل إيجابي بين هيلاس فيرونا وكالياري

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق ماتيا زاكايني في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل رازافان مارين لكالياري في الدقيقة 49.

وارتفع رصيد فيرونا إلى 16 نقطة بعد أن حقق التعادل الرابع هذا الموسم فيما بات رصيد كالياري 12 نقطة بعد أن تعادل للمرة الثالثة.

