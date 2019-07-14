تطور جديد يشير إلى اقتراب إيكاردي من يوفنتوس

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي أن مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاري غادر بالاتفاق معه، المعسكر التدريبي للفريق تحضيراً للموسم المقبل، في ظل تقارير عن اقترابه من الانضمام ليوفنتوس.

ونشر إنتر على تويتر السبت أن إيكاردي سيغادر المعسكر التدريبي في لوغانو السويسرية ويعود إلى ميلانو. أضاف "توصل النادي والمهاجم إلى هذا القرار باتفاق مشترك. سيتابع إيكاردي تدريبات ما قبل انطلاق الموسم الجديد خلال الأيام المقبلة، لكنه لن يشارك في الجولة التحضيرية في آسيا".

وتأتي مغادرة إيكاردي (26 عاماً) وسط تقارير عن احتمال انتقاله إلى يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة، بعد موسم مضطرب مع الفريق اللومباردي الذي جرده من شارة القيادة لصالح زميله حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي من المقرر أن ينتهي عام 2021.

وتوج المهاجم الأرجنتيني هدافاً للدوري الإيطالي موسم 2017 - 2018 برصيد 29 هدفاً مشاركة مع مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي، إلا أنه لم ينجح الموسم المنصرم في تسجيل سوى 11 هدفاً بعدما أمضى 53 يوماً خارج المستطيل الأخضر بسبب نزاعه مع إنتر.

وحجز إنتر ميلان بشق النفس بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بضمانه المركز الرابع في المرحلة الأخيرة من الدوري.

وشهدت صفوف إنتر العديد من التغييرات مع إقالة المدرب لوتشانو سباليتي في أيار/مايو الماضي وحلول مدرب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا وتشيلسي الإنكليزي السابق أنطونيو كونتي بدلاً منه. كما نشط الفريق اللومباردي في سوق الانتقالات فتعاقد حتى الآن مع الأوروغوياني دييغو غودين من أتلتيكو مدريد الإسباني في انتقال حر، ولاعب الوسط الدولي الإيطالي نيكولو باريلا من كالياري لمدة خمسة أعوام.