ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم 2019 – 2020 يعد حاسماً في مسألة طموحات الأندية بشأن اقتناص اللقب المحلي أو التنافس على البطولات الخارجية.

وتأتي أهمية ترتيب الدوري الإيطالي في ظل المنافسة الشرسة على اللقب بين يوفنتوس البطل ونابولي وصيفه وإنتر الذي تعاقد مع المحنّك أنطونيو كونتي قبل انطلاق الموسم.

وتمسّك يوفنتوس في الموسم المنصرم بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي من البداية تاركاً بقية الأندية تحت الضغط لكن ذلك لم يشفع له للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا فخرج من ربع نهائي المسابقة الأهم.

وتنطلق مباريات الدوري الإيطالي التي ستكون منقولة حصرياً عبر beIN SPORTS في الرابع والعشرين من أب/أغسطس الحالي بمواجهة بارما ويوفنتوس.

ترتيب الدوري الإيطالي النهائي في الموسم السابق المركز النادي النقاط الأول يوفنتوس 90 الثاني نابولي 79 الثالث أتالانتا 69 الرابع إنتر 69

وستقدم قنواتنا تغطية مميزة اعتدتم عليها في السنوات السابقة تشمل استديوهات تحليلية لأهم المباريات في كل أسبوع إضافة إلى التقارير المميزة عن الفرق وتحضراتها لمبارياتها المقررة وفقاً لجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتتيح beIN SPORTS فرصة لمشتركيها ومشاهديها في الوطن العربي وشمال إفريقيا فرصة الإطلاع على أدق التفاصيل الخاصة بالفرق التي يشجعونها بفضل شبكة المراسلين الواسعة التي تملكها في إيطاليا.

ويتناوب مجموعة من معلقينا المميزين اللذين اعتدتم على التغني بعباراتهم والاستماع لكلاماتهم، سيتناوبون على التعليق على أهم مباريات الدوري الإيطالي خلال الموسم.

ولن تكون تغطية beIN SPORTS لمباريات الدوري الإيطالي ترتبط بجدوله والبث التلفزيوني وحسب، بل سيقوم الموقع الإلكتروني بنشر أبرز الإحصائيات والمقالات الخاصة عن البطولة بالإضافة إلى تغطية حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.