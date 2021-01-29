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بيلوتي ينقذ تورينو من الهزيمة أمام فيورنتينا

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أنقذ المهاجم الدولي أندريا بيلوتي فريقه تورينو من الخسارة عندما أدرك له التعادل في مرمى ضيفه فيورنتينا 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

AFP

وكان فيورنتينا في طريقه إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي حيث تقدم عبر الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري في الدقيقة 67 إثر تمريرة من لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط، لكن بيلوتي نجح في إدراك التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي بتسديدة بيسراه إثر تمريرة من سيموني فيردي.

واستغل تورينو جيداً النقص العددي في صفوف فيورنتينا الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه غايتانو كاستروفيلي في الدقيقة 59 بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "VAR"، ومدافعه الدولي الصربي نيكولا ميلينكوفيتش في الدقيقة 71 بسبب تدخل قوي بحق بيلوتي.

وانتزع تورينو المركز السابع عشر مؤقتاً فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى 22 نقطة في المركز 12 مؤقتاً. 

فيورنتينا تورينو أندريا بيلوتي
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