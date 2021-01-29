بيلوتي ينقذ تورينو من الهزيمة أمام فيورنتينا

وكان فيورنتينا في طريقه إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي حيث تقدم عبر الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري في الدقيقة 67 إثر تمريرة من لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط، لكن بيلوتي نجح في إدراك التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي بتسديدة بيسراه إثر تمريرة من سيموني فيردي.

واستغل تورينو جيداً النقص العددي في صفوف فيورنتينا الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه غايتانو كاستروفيلي في الدقيقة 59 بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "VAR"، ومدافعه الدولي الصربي نيكولا ميلينكوفيتش في الدقيقة 71 بسبب تدخل قوي بحق بيلوتي.

وانتزع تورينو المركز السابع عشر مؤقتاً فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى 22 نقطة في المركز 12 مؤقتاً.