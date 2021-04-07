بيسّينا ينضم إلى المصابين بكورونا في منتخب إيطاليا

وأكد نادي أتالانتا ان "نتيجة اختبار بيسّينا جاءت ايجابية لكوفيد-19"، مضيفاً أن اللاعب البالغ 23 عاماً "لا يعاني من عوارض ودخل في حالة عزل".

وظهرت عوارض كورونا على العديد من اللاعبين الدوليين لمنتخب إيطاليا بإشراف المدرب روبرتو مانشيني خلال النافذة الدولية الاخيرة.

وقد تمّ منذ حينها تأكيد إصابة سبعة لاعبين هم: ليوناردو بونوتشي وفيديريكو برنارديسكي (يوفنتوس)، ماركو فيراتي وأليساندرو فلورنتسي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، فينتشنتسو غريفو (فرايبورغ الألماني) وحارس المرمى أليسيو كرانيو (كالياري). كما أشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن نتيجة حارس مرمى تورينو سالفاتوري سيريغو جاءت إيجابية.

وكان الاتحاد الإيطالي للعبة أعلن عن إصابة أربعة من أعضاء من الجهاز الفني للمنتخب عقب المباراة الثالثة الاخيرة في التصفيات أمام ليتوانيا (2-صفر) في 31 آذار/مارس الماضي.

واستدعى المدرب مانشيني 38 لاعباً إلى تشكيلته خوفا من تفشّي كورونا في صفوفه.

