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الدوري الإيطالي

بيسّينا ينضم إلى المصابين بكورونا في منتخب إيطاليا

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انضمّ لاعب وسط أتالانتا الدولي ماتيو بيسّينا الأربعاء إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد أفراد المنتخب الإيطالي الذين التقطوا العدوى إلى ثمانية، بعد التحاقهم بصفوفه للمشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

وأكد نادي أتالانتا ان "نتيجة اختبار بيسّينا جاءت ايجابية لكوفيد-19"، مضيفاً أن اللاعب البالغ 23 عاماً "لا يعاني من عوارض ودخل في حالة عزل".

وظهرت عوارض كورونا على العديد من اللاعبين الدوليين لمنتخب إيطاليا بإشراف المدرب روبرتو مانشيني خلال النافذة الدولية الاخيرة.

وقد تمّ منذ حينها تأكيد إصابة سبعة لاعبين هم: ليوناردو بونوتشي وفيديريكو برنارديسكي (يوفنتوس)، ماركو فيراتي وأليساندرو فلورنتسي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، فينتشنتسو غريفو (فرايبورغ الألماني) وحارس المرمى أليسيو كرانيو (كالياري). كما أشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن نتيجة حارس مرمى تورينو سالفاتوري سيريغو جاءت إيجابية.

وكان الاتحاد الإيطالي للعبة أعلن عن إصابة أربعة من أعضاء من الجهاز الفني للمنتخب عقب المباراة الثالثة الاخيرة في التصفيات أمام ليتوانيا (2-صفر) في 31 آذار/مارس الماضي.

واستدعى المدرب مانشيني 38 لاعباً إلى تشكيلته خوفا من تفشّي كورونا في صفوفه.
 

أتالانتا منتخب إيطاليا الدوري الإيطالي فيروس كورونا ماتيو بيسّينا
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