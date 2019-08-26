بطولة إيطاليا: سترينيتش يودع ميلان بعد موسم أبعده فيه قلبه

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم الإثنين التوصل الى اتفاق بالتراضي لانهاء تعاقده مع المدافع الدولي الكرواتي إيفان سترينتيش الذي أمضى معه موسما بقي خلاله خارج المستطيل الأخضر بسبب مشاكل في القلب.

وانضم المدافع لصفوف النادي اللومباردي بعد نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث شكل عنصرا أساسيا في بلوغ منتخب بلاده النهائي للمرة الأولى في تاريخه، قبل الخسارة أمام المنتخب الفرنسي 2-4.

لكن اللاعب البالغ 32 عاما حاليا، والذي وقع مع ميلان عقدا لعامين آتيا من سمبدوريا، لم يرتدِ قميص فريق "روسونيري" في أي مباراة رسمية، اذ أعلن الأخير في آب/أغسطس 2018 أن سترينتيش يعاني من "بداية تضخم في عضلة القلب" وعليه أن يخلد للراحة قبل العودة للملاعب.

وجاء في بيان ميلان اليوم "يعلن نادي ميلان إنهاءه بالتراضي لعقد المدافع إيفان سترينيتش"، متمنيا له "كل النجاح في مسيرته المستقبلية".

ورجحت تقارير صحافية إيطالية انتقال سترينيتش الى سبال أو بارما، ما سيبقيه في إيطاليا التي قدم إليها للمرة الأولى في العام 2015 ملتحقا بصفوف نابولي، قبل الانتقال الى سمبدوريا عام 2017، ومنه الى ميلان.

وكان اللاعب قد بدأ مسيرته في بلاده مع نادي هايدوك سبليت، قبل أن يخوض تجارب مع أندية في فرنسا وأوكرانيا.