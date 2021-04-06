برنارديسكي ينضم إلى لائحة المصابين بكورونا

وأعلن النادي الإيطالي الذي يخوض مباراة مؤجلة من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب كورونا أمام نابولي الأربعاء أن برنارديسكي لا "يعاني من أي عوارض" وقد تم وضعه في "الحجر".

وظهرت عوارض كورونا على العديد من اللاعبين الدوليين لمنتخب إيطاليا في تصفيات كأس العالم بإشراف المدرب روبرتو مانشيني خلال النافذة الدولية.

وقد تم حينها تأكيد إصابة خمسة لاعبين هم: ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، ماركو فيراتي وأليساندرو فلورنتسي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، فينتشينزو غريفو (فرايبورغ الألماني) والحارس أليسيو كرانيو (كالياري).

في المقابل، وبحسب وسائل إعلام محلية جاءت نتيجة حارس تورينو الدولي سالفاتوري سيريغو إيجابية، ولكن من دون أن يصدر أي تأكيد من قبل النادي بشأن هوية اللاعب المصاب، برغم اعترافه بوجود حال إيجابية.

وكان الإتحاد الإيطالي للعبة أعلن عن إصابة أربعة من أعضاء المنتخب عقب المباراة الثالثة الاخيرة في التصفيات أمام ليتوانيا (2-صفر) في 31 آذار/مارس الماضي.