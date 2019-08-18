بالوتيلي يعود إلى مدينته للدفاع عن ألوان بريشيا

ووقع بالوتيلي "عقدا لعدة أعوام" بحسب ما أفاد بريشيا الذي أشار الى أنه سيقدم لاعبه الجديد الاثنين، مضيفا "ماريو يعود الى موطنه. العودة الى إيطاليا بعد غياب ثلاثة أعوام أصبحت ممكنة بفضل تصميم ماريو وحماسه للعودة الى بريشيا، المدينة التي نشأ فيها".

وتابع البيان "منذ أن كان طفلا، تميز بمهاراته الجسدية والتقنية".

وأشارت التقارير الى أن بالوتيلي الذي ولد في صقلية لكن تم تبنيه وتربيته بالقرب من بريشيا، وافق على توقيع عقد لثلاثة أعوام مع بطل دوري الدرجة الثانية وذلك بعدما افترق عن مرسيليا الفرنسي في حزيران/يونيو.

لكن مشاركة بالوتيلي مع بريشيا قد تتأجل لأربع مباريات بسبب الإيقاف، ما يعني بأنه لن يدافع عن قميص فريقه الجديد حتى مباراة 25 أيلول/سبتمبر ضد يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الثمانية الأخيرة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" أن بالوتيلي سيتقاضى ثلاثة ملايين يورو عن الموسم الأول، إضافة الى ثلاثة ملايين أخرى في حال بقي الفريق في الدرجة الأولى، ثم سيحصل على ستة ملايين في كل من الموسمين الآخرين في عقده مع بقاء شرط اللعب في الدرجة الأولى.