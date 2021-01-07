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بارما يقيل مدربه ليفيراني

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أعلن نادي بارما إقالة مدربه فابيو ليفيراني الخميس بعد النتائج المخيبة للفريق الذي يحتل المركز الثامن عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

REUTERS

وكانت الخسارة أمام مضيفه أتالانتا صفر-3 الأربعاء بمثابة رصاصة الرحمة. 

وأكد النادي في بيان أنه "تم إعفاء فابيو ليفيراني من مهامه كمدرب للفريق الأول".

وأكد رجل الأعمال الأميركي كايل كراوس الذي يملك الحصة الأكبر في النادي الانفصال عن ليفيراني البالغ من العمر 44 عاماً.

وقال "أنا أتفهم خيبة أمل مشجعينا، وأنا أول من يعتقد أن هناك حاجة ملحة لتغيير المسار".

وأضاف "أعتزم القيام بكل ما يلزم لإعادة بارما إلى المسار الصحيح. كان هذا الموسم صعباً لكن بارما مقاتل. نحن نتقدم إلى الأمام".

ووفقاً لوسائل إعلام إيطالية، من المرجح أن يعيد النادي تعيين مدربه السابق روبرتو دافيرسا الذي خلفه ليفيراني في آب/أغسطس الماضي.

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