بارما يقيل المدرب الذي أعاده إلى دوري الأضواء

ومن المفترض أن يستعين بارما بمدرب ليتشي السابق فابيو ليفيرانا بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية، بانتظار التأكيد الرسمي من النادي.

وبعد أن فرض نفسه في تسعينات القرن الماضي من الفرق القوية في إيطاليا وفوزه باللقب الأخير لبلاده في كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حالياً) عام 1999، ليضيفه الى لقب 1995 والكأس الكؤوس الأوروبية عام 1993، أعلن بارما إفلاسه عام 2015 ما أدى لإنزاله الى الدرجة الرابعة.

ووصل دافيرسا (45 عاما) إلى الفريق عام 2016 حين كان في الدرجة الثالثة، ونجح في قيادته إلى الدرجة الثانية عام 2017 ثم أعاده الى الأولى عام 2018، لكنه أنهى الموسم الأول بعد العودة في المركز الرابع عشر ثم الموسم المنصرم في المركز الحادي عشر.

وبرر بارما قرار إقالة دافيرسا بأن "التماسك والتناغم والحماس المتبادل الذي سمح بالنجاحات خلال الأعوام الأربعة أصبحوا أقل وضوحاً في الأسابيع الأخيرة"، مضيفاً "لن يتمكن أحد من محو المعالم المحفورة في تاريخ النادي والمساهمة الجوهرية التي قدمها المدرب وطاقمه".

وبات دافيرسا رابع مدرب يتم استبداله في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ انتهاء الموسم، بعد ماوريتسيو ساري (إقاله يوفنتوس البطل وحل بدلاً منه أندريا بيرلو)، ومورينو لونغو (أقاله تورينو وحل بدلا منه ماركو جامباولو) وولتر زينغا (أقاله كالياري وحل بدلا منه أوزيبيو دي فرانشيسكو).

وقد يكون هناك تغيير جديد قبل انطلاق الموسم في 19 أيلول/سبتمبر، مع إمكانية رحيل أنتونيو كونتي عن إنتر ميلان الوصيف بعد تلميحه الى ذلك عقب خسارة نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الجمعة أمام إشبيلية الإسباني.