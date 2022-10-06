الصربي ستانكوفيتش مدربًا جديدًا لسمبدوريا

وقال سمبدوريا في بيان رسمي "نرحب بمجيئ ديان ستانكوفيتش في منصب المدرب المسؤول عن الفريق الأول حتى 30 حزيران/يونيو، مع إمكانية تجديد العقد حتى حزيران/يونيو 2024".

وترك ستانكوفيتش (44 عاماً) في نهاية آب/أغسطس الماضي منصبه كمدرب للنجم الأحمر الصربي، بعد فشله للمرة الثالثة في قيادته إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، علما بأنه قاده إلى التتويج بالدوري الصربي 3 مرات منذ توليه الإشراف عليه عام 2019.

ويعرف ستانكوفيتش كرة القدم الإيطالية جيدا، بعد أن دافع عن ألوان ناديي لاتسيو (1998-2004) وإنتر (2004-2013).

ولم يحصد سمبدوريا سوى نقطتين هذا الموسم في أول ثماني مراحل من الدوري المحلي.