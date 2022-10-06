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الدوري الإيطالي

الصربي ستانكوفيتش مدربًا جديدًا لسمبدوريا

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عُيِّن الصربي ديان ستانكوفيتش، لاعب وسط إنتر ولاتسيو سابقاً، مدرباً جديداً لنادي سمبدوريا الإيطالي، خلفا لماركو جامباولو المقال من منصبه كما أعلن النادي الخميس.

AFP

وقال سمبدوريا في بيان رسمي "نرحب بمجيئ ديان ستانكوفيتش في منصب المدرب المسؤول عن الفريق الأول حتى 30 حزيران/يونيو، مع إمكانية تجديد العقد حتى حزيران/يونيو 2024".

وترك ستانكوفيتش (44 عاماً) في نهاية آب/أغسطس الماضي منصبه كمدرب للنجم الأحمر الصربي، بعد فشله للمرة الثالثة في قيادته إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، علما بأنه قاده إلى التتويج بالدوري الصربي 3 مرات منذ توليه الإشراف عليه عام 2019.

ويعرف ستانكوفيتش كرة القدم الإيطالية جيدا، بعد أن دافع عن ألوان ناديي لاتسيو (1998-2004) وإنتر (2004-2013).

ولم يحصد سمبدوريا سوى نقطتين هذا الموسم في أول ثماني مراحل من الدوري المحلي.

الدوري الإيطالي سمبدوريا ديان ستانكوفيتش
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