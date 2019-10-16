الدوري الإيطالي: سانشيز يخضع لعملية جراحية في الكاحل



وتعرّض سانشيز لالتواء حاد في الكاحل في الدقيقة 88 خلال المباراة الودية ضد كولومبيا التي انتهت بالتعادل السلبي، وأقيمت في مدينة أليكانتي الإسبانية السبت.

وأفاد النادي الإيطالي في بيان "أكدت الزيارة تشخيص الطاقم الطبي في إنتر واتخذ القرار بإجراء عملية جراحية في الكاحل الأيسر"، في إشارة إلى زيارة سانشيز للطبيب رامون كوغات في برشلونة صباح اليوم.

وتابع "أجريت عملية جراحية في فترة ما بعد الظهر".

وأتى قرار إخضاع المهاجم الدولي للجراحة غداة كشف الفحوص الطبية التي أجراها في مدينة ميلانو، تعرضه لإصابة في أوتار الكاحل.

وفي حين لم يحدد إنتر فترة الغياب المتوقعة للمهاجم البالغ من العمر 30 عاما، سبق لمدرب منتخب تشيلي رينالدو رويدا أن ألمح إلى إمكانية ابتعاده لما بين شهرين وثلاثة أشهر، مبديا قلقه إزاء احتمال عدم مشاركة سانشيز في انطلاق تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بدءا من آذار/مارس المقبل.

وانتقل سانشيز هذا الصيف إلى إنتر على سبيل الاعارة من مانشستر يونايتد الإنكليزي، لكنه لم يشارك سوى في أربع مباريات. وطرد التشيلي في مشاركته الأساسية الأولى مع فريقه الجديد بعدما كان ساهم في تسجيل أحد أهداف فريقه في مرمى سمبدوريا 3-1 في الجولة السادسة.

ويأمل إنتر هذا الموسم في إنهاء سيطرة فريق يوفنتوس الذي توج بطلا للدوري المحلي في المواسم الثمانية الأخيرة. ويحتل فريق نادي ميلانو المركز الثاني في الترتيب حاليا، بفارق نقطة فقط عن فريق مدينة تورينو الذي خرج متفوقا على مضيفه 2-1 في قمة الدوري في المرحلة السابعة.

