الجزائري غلام مدافع نابولي سيخضع لجراحة في ركبته

وجاء في بيان لسادس ترتيب "سيري أ" أن ابن الـ30 عاماً سيخضع للجراحة الاثنين في المركز الطبي "فيلا ستيوارت" في العاصمة روما، من دون أن يحدد فترة غيابه.

وخرج الظهير الأيسر بعد 22 دقيقة فقط على انطلاق المباراة التي فاز بها نابولي على ضيفه بولونيا 3-1 ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المحلي ليحل مكانه الالباني السيد هيساي.

وسبق أن تعرض لاعب سانت إتيان الفرنسي السابق الذي وصل إلى نابولي في كانون الثاني/يناير 2014 لإصابتين خطيرتين في الركبة الأخرى، حيث عانى من تمزق في الرباط الصليبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وكسر في الرضفة في الربيع التالي.

وشهدت المباراة عودة النيجيري فيكتور أوسيمين بعد تعرضه لإصابة في رأسه منذ قرابة الاسبوعين، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه بعد 12 دقيقة من نزوله بديلا في الشوط الثاني.

ويبتعد فريق المدرب جينارو غاتوزو بثلاث نقاط عن آخر المراكز المؤهلة إلى دوري ابطال اوروبا ولكن يملك مباراة مؤجلة، علماً انه ودّع منافسات الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" من الدور الـ32 على يد غرناطة الاسباني.

