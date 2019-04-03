العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

الاصابة تحرم ميلان من دوناروما وباكيتا أمام يوفنتو

أعلن نادي ميلان أنه سيفتقد حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما ولاعب الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا في مواجهته المرتقبة السبت مع غريمه يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

Reuters

وتعرض اللاعبان للإصابة الثلاثاء خلال المباراة التي تعادل فيها ميلان مع ضيفه أودينيزي 1-1 في الدوري، ما جعله يهدر نقطتين ثمينتين لصراعه من أجل العودة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

وذكر ميلان في بيان أن دوناروما يعاني من إصابة في فخذه الأيمن، فيما تعرض باكيتا لالتواء في كاحله الأيمن، وسيتم تقييم وضعهما الأسبوع المقبل.

وفي المقابل، اقترب الجناح الإسباني سوسو ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيي والمدافع الإيطالي أندريا كونتي من العودة للفريق بعد الاصابات التي عانوا منها، الأول من كدمة في ساقه اليسرى وقد عاود التمارين، ومن التهاب في ركبته اليسرى والثالث من التواء عضلي في فخذه الأيسر.

الدوري الإيطالي
السابق العنصرية بحق كين تثير انتقادات
اقرأ
العنصرية بحق كين تثير انتقادات للمشجعين الايطاليين... ويوفنتوس
التالي إمبولي يهدي يوفنتوس فرصة حسم ا
اقرأ
إمبولي يهدي يوفنتوس فرصة حسم اللقب في نهاية الأسبوع

آخر الأحداث