وتعرض اللاعبان للإصابة الثلاثاء خلال المباراة التي تعادل فيها ميلان مع ضيفه أودينيزي 1-1 في الدوري، ما جعله يهدر نقطتين ثمينتين لصراعه من أجل العودة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

وذكر ميلان في بيان أن دوناروما يعاني من إصابة في فخذه الأيمن، فيما تعرض باكيتا لالتواء في كاحله الأيمن، وسيتم تقييم وضعهما الأسبوع المقبل.

وفي المقابل، اقترب الجناح الإسباني سوسو ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيي والمدافع الإيطالي أندريا كونتي من العودة للفريق بعد الاصابات التي عانوا منها، الأول من كدمة في ساقه اليسرى وقد عاود التمارين، ومن التهاب في ركبته اليسرى والثالث من التواء عضلي في فخذه الأيسر.