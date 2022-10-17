الإصابة تبعد البرازيلي بريمر عن يوفنتوس 20 يوماً

وقال يوفنتوس في بيان "إن الفحوص التي خضع لها بريمر صباح اليوم (الاثنين) كشفت عن وجود إصابة" في الفخذ الأيسر، مضيفاً أن "فترة العشرين يوماً ستكون ضرورية حتى يتعافى تماماً".

وسيفتقد يوفنتوس بالتالي المدافع البالغ 25 عاماً في مباراتيه المصيرتين في دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا البرتغالي في 25 الشهر الحالي وباريس سان جيرمان الفرنسي في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، لكن قد يعود إلى فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في الوقت المناسب لخوض موقعة الدوري ضد الغريم إنتر في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر ضمن المرحلة الثالثة عشرة.

وانتقل بريمر إلى يوفنتوس هذا الصيف بعدما دافع عن ألوان الجار تورينو طيلة أربعة مواسم قادماً اليه من أتلتيكو مينيرو البرازيلي.



