إمبولي يزيد من متاعب يوفنتوس

وانتصر إمبولي على ضيفه يوفنتوس 4-1 يوم الإثنين في المرحلة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتناوب على رباعية إمبولي كوبوتو (18 من ركلة جزاء و47) ولوبيرتو (21) وبيكولي (90+3)، فيما سجّل كييزا هدف الضيوف الوحيد (85).

وجاءت خسارة يوفنتوس بعد قرار الاتحاد الإيطالي الصادر الإثنين بخصم 10 نقاط من رصيده ليتراجع من المركز الثاني إلى السابع وتتضاءل حظوظه باحتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتوقف رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة بفارق خمس نقاط عن ميلان الرابع فيما رفع إمبولي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى تعادل روما مع ضيفه ساليرنيتانا 2-2 ليرفع فريق العاصمة الإيطالية رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس.