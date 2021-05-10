إصابة إبراهيموفيتش في ركبته قبل شهر على انطلاق يورو 2020

وشعر زلاتان (39 عاماً) بألم لدى محاولته السيطرة على إحدى الكرات المشتركة مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، وبقي في الملعب لحوالي الدقيقتين بعدها قبل أن يخرج ويحلّ الكرواتي انتي ريبيتش بدلاً منه في الدقيقة 66.

وكان "إبرا" جدّد عقده للتو مع ميلان لموسم إضافي حتى حزيران/يونيو 2022، وعاد إلى صفوف منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس أوروبا الشهر المقبل وذلك بعد خمس سنوات على اعتزاله اللعب دوليا.

وستخوض السويد أولى مبارياتها في النهائيات القارية في 14 حزيران/يونيو المقبل ضد إسبانيا.

وأظهر التلفزيون الإيطالي صوراً لابراهيموفيتش في نهاية المباراة وهو واقف على حافة الملعب وقد ضمد ركبته اليسرى محتفلا بفوز الروسونيري الكبير على السيدة العجوز بثلاثية نظيفة، ليعزز الأوّل من حظوظه في المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل بعد غياب لسنوات عدة.

ولم يبد مدرب ميلان ستيفانو بيولي أي علامات قلق بشأن اصابة ابراهيموفيتش بقوله: "لم يكن زلاتان في حالة بدنية بنسبة 100 في المئة وشارك في نصف حصة تدريبية الجمعة. كان يشعر ببعض الألم في ركبته، نأمل ألا يكون الأمر خطيراً، وسنقيم حالته في الايام المقبلة".

وكان زلاتان تعرّض لإصابة خطيرة في أربطة الركبة عندما كان يدافع عن ألوان نادي مانشستر يونايتد الانكليزي في المباراة ضد أندرلخت البلجيكي في الدوري الأوروبي في شباط/فبراير 2017 غاب على أثرها حوالي 9 اشهر عن الملاعب انضم خلال فترة تعافيه منها الى صفوف لوس انجليس غالاكسي الأميركي.

