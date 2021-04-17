أودينيزي يعمق جراح كروتوني

وفرض لاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثنائية أودينيزي في الدقيقتين 41 و74، قبل أن يطرد في الدقيقة الأخيرة.

ومنح دي بول التقدم لأودينيزي بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (41)، وحصل كروتوني على ركلة جزاء في الشوط الثاني انبرى لها النيجيري سيميون نوانكوو بنجاح (68)، قبل أن يمنح بول الفوز للضيوف بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة.

وهي الخسارة الخامسة على التوالي لكروتوني والـ24 هذا الموسم فبقي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة، فيما صعد أودينيزي إلى المركز الحادي عشر مؤقتا برصيد 36 نقطة.

وفي مباراة ثانية، قلب سمبدوريا الطاولة على ضيفه فيرونا وخرج فائزاً 3-1.

وكان فيرونا البادئ بالتسجيل عبر الصربي داركو لازوفيتش في الدقيقة 13، ورد سمبدوريا بقوة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثية تناوب عليها التشيكي ياكوب يانكتو (46) ومانولو غابياديني (73 من ركلة جزاء) والنروجي مورتن ثورسبي (82).

وعزز سمبدوريا موقعه في المركز العاشر برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين خلف فيرونا التاسع.

