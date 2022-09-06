أودينيزي يعلن خضوع ماسينا لعملية جراحية في الركبة

وقال أودينيزي في بيان رسمي إن آدم ماسينا خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي لركبته اليمنى. تمت العملية بنجاح في روما من قبل البروفيسور مارياني في عيادة فيلا ستيوارت"، معربا عن "أطيب تمنيات جميع أفراد عائلة أودينيزي بالشفاء العاجل لآدم".

وتعرض ماسينا للإصابة في المباراة ضد فيورنتينا في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي في 31 آب/أغسطس الماضي.

وجاء خبر العملية الجراحية لماسينا عشية إعلان المدرب الجديد لأسود الأطلس وليد الركراكي عن التشكيلة الأولية لخوض مباراتين دوليتين وديتين إعداديتين للعرس العالمي اواخر الشهر الحالي في إسبانيا ضد تشيلي في برشلونة والباراغواي في اشبيلية.

