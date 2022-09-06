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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الإيطالي

أودينيزي يعلن خضوع ماسينا لعملية جراحية في الركبة

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أعلن نادي أودينيزي الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء على موقعه الرسمي خضوع مدافعه الأيسر الدولي المغربي آدم ماسينا لعملية جراحية في الركبة ستقلّص من حظوظه بالمشاركة في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

وقال أودينيزي في بيان رسمي إن آدم ماسينا خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي لركبته اليمنى. تمت العملية بنجاح في روما من قبل البروفيسور مارياني في عيادة فيلا ستيوارت"، معربا عن "أطيب تمنيات جميع أفراد عائلة أودينيزي بالشفاء العاجل لآدم".

وتعرض ماسينا للإصابة في المباراة ضد فيورنتينا في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي في 31 آب/أغسطس الماضي.

وجاء خبر العملية الجراحية لماسينا عشية إعلان المدرب الجديد لأسود الأطلس وليد الركراكي عن التشكيلة الأولية لخوض مباراتين دوليتين وديتين إعداديتين للعرس العالمي اواخر الشهر الحالي في إسبانيا ضد تشيلي في برشلونة والباراغواي في اشبيلية.
 

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