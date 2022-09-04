أودينيزي يصدم روما برباعية ويحرمه من الصدارة

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الخامسة من المباراة عن طريق إيينوما يودوجي، ليضاعف بعدها النتيجة عن طريق الألماني لازار ساماردجيتش (56)، قبل أن يضيف الأرجنتيني روبرتو بيرييرا (75) والسلوفيني ساندي لوفريتش (82) الهدفين الثالث والرابع.

وتعد هذه الخسارة قاسية لرجال المدرّب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي بدا كـ"الوحش" الآتي للانقضاض على الكبار بكتيبته المدعّمة بالانتقالات الصيفية.

لكنه خسر في نهاية المطاف ثلاث نقاط كانت ستضعه في الصدارة بأريحية طفيفة، واكتفى بالإبقاء على النقاط العشر، وخسر مركزاً وبات خامساً خلف أودينيزي نفسه بفارق الأهداف.

وبالتالي، بات الباب مفتوحاً أمام أتالانتا للتربع على عرش جدول الترتيب الاثنين، خصوصاً وأنه يخوص مباراة سهلة نسبياً أمام مضيفه مونتسا المتذيل الذي يلعب في "سيري أ" للمرة الأولى في تاريخه وخسر مبارياته الاربع الاولى.

في المقابل، حصل كريمونيزي على نقطته الأولى هذا الموسم، وذلك بتعادله مع ضيفه ساسوولو صفر-صفر.

وأصبح رصيد ساسوولو 6 نقاط في المركز الحادي عشر فيما استمر كريمونيزي في المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة.

