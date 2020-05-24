أنباء عن تفضيل لوتارو مارتينيز الانتقال إلى برشلونة على البقاء في إنتر ميلان

وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" المختص في سوق انتقالات اللاعبين، بأن مارتينيز رفض عرضاً لتمديد عقده الذي ينتهي مع انتر ميلان في عام 2023 ويحتوي على بند جزائي بقيمة 111 مليون يورو.

وعرض الفريق الإيطالي على المهاجم الأرجنتيني تحسين عقده من خلال الترفيع في عائداته المالية وزيادة قيمة البند الجزائي إلا أن لوتارو مارتينيز قال "لا".

ويبدو أن هذه الأخبار تؤكد عزم مهاجم إنتر ميلان على مجاورة مواطنه ليونيل ميسي، المعجب بأداء لوتارو، في نادي برشلونة.

وحسمت صحيفة " Olé" الأرجنتينية أمر انتقال مارتينيز إلى برشلونة بوضعها لصورة "وهمية" للاعب بقميص النادي الكاتالوني مؤكدة بأن الصفقة ستتم عند وصول عرض رسمي من إدارة جوسيب ماريا بارتوميو للفريق الإيطالي الذي فقد تقريباً كل أشكال اقناع لاعبه بالبقاء.

وتشير وسائل الاعلام الإسبانية إلى أن إنتر قد يضطر بقبول بعض من لاعبي برشلونة وتخفيض القيمة المالية للمهاجم الأرجنتيني نظراً لتمسك الأخير بالمغادرة.