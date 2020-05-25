العربية
English
الدوري الألماني
الدوري الإيطالي

أنباء عن إصابة إبراهيموفيتش أثناء التمارين

من قبل

ذكرت تقارير إعلامية يوم الاثنين أن المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعرض لإصابة في التدريب.

Reuters

وذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت وشبكة سكاي سبورت إيطاليا بين عدة وسائل إعلام اخرى أن المهاجم السويدي البالغ عمره 38 عاما غادر الملعب قبل نهاية التدريب ربما بسبب مشكلة عضلية في ربلة الساق. ولم يصدر أي تعليق فوري من النادي نفسه على الأمر.

وقضى إبراهيموفيتش جزء من فترة التوقف بسبب جائحة كوفيد-19 في التدريب مع فريق هامربي في السويد لكنه اضطر للدخول لحجر صحي عند عودته إلى إيطاليا في وقت سابق الشهر الحالي.

وتألق مع الفريق الإيطالي عند انضمامه لمدة ستة شهور على سبيل الإعارة في يناير كانون الثاني الماضي في فترته الثانية مع ميلان.

وتوقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من مارس/آذار الماضي وستقرر الحكومة يوم الخميس المقبل متى يمكن استئنافه.

وبدأ ميلان، صاحب المركز السابع في الترتيب برصيد 36 نقطة، التدريب مرة اخرى الأسبوع الماضي.

السابق الدوري الإيطالي...أسبوع الحسم
اقرأ
الدوري الإيطالي...أسبوع الحسم
التالي

آخر الأحداث