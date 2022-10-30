أتالانتا يعود للانتصارات ويرتقي إلى الوصافة

ومُني أتالانتا في المرحلة السابقة بالخسارة الاولى هذا الموسم بسقوطه على أرضه ضد لاتسيو 2-صفر.

ورفع فريق مدينة برغامو رصيده إلى 27 نقطة على بُعد خمس نقاط من نابولي المتصدر، ولكنه قد يتنازل عن الوصافة في حال فوز أو تعادل ميلان الثالث لاحقاً مع مضيفه تورينو أو فوز لاتسيو الرابع على ضيفه ساليرنيتانا.

سجل هانس هاتيبور الهدف الأول عندما سدد النيجيري أديمولا لوكمان الكرة من مسافة قريبة، ارتطمت بالدفاع لتصل خالصة امام الهولندي على باب المرمى تابعها في الشباك بسهولة من مسافة قريبة (32).

وتحصل لوكمان على ركلة جزاء لفريق المدرب حان بييرو غاسبيريني بعد أن نفّذ ضربة حرة لمست على إثرها الكرة يد ماتيا ديسترو داخل المنطقة، لكن الحارس غولييلمو فيكاريو تصدى برجله للركلة التي انبرى لها الهولندي تون كوبمينيرس (42).

وحصل لوكمان على هدفه الشخصي في الشوط الثاني بعد أن قام بفاصل مهاري مميز داخل المنطقة وتجاوز لاعبين وسدد كرة زاحفة في الشباك (59).

وظن الكولومبي دوفان ساباتا أنه سجل الهدف الثالث للضيوف بعد دقائق من نزوله بديلا عندما تابع عرضية من لوكمان في الشباك، لكن النيجيري كان متسللا (72).

وتعرض إمبولي للخسارة الخامسة هذا الموسم، مقابل 5 تعادلات وفوزين في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

