وانتهى الشوط الأول بتقدم لأصحاب الأرض بهدف وحيد وقع عليه بيرتراند تراوري من بوركينا فاسو 24. النتيجة التي تجعل من مانشستر سيتي بطلاً للدوري قبل أن يخوض لقاء نيوكاسل الجمعة.

لكن فريق المدرب النرويجي سولشار كان له رد فعل ممتاز في الحصة الثانية فسجل له البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء 52، ثم ماسون غرينوود 56 وأخيراً البديل المتألق الأوروغوياني إدينسون كافاني الثالث 87.

وطرد من أصحاب الأرض أولي واتكينز في الدقيقة 89 بعد نيله الإنذار الثاني.

الشياطين الحمر صار رصيدهم 70 نقطة بفارق 10 نقاط عن المتصدر سيتي، وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي الثالث مع مباراة مؤجلة ليونايتد.