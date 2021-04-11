يونايتد يسعى لتقليص الفارق بعد سقوط جاره من قبل beIN SPORTS April 11, 2021 14:52 3:36 دقيقة يسعى مانشستر يونايتد لتقليصِ الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي بعد تعثرِه بالخسارة أمام ليدز عندما يحل ضيفاً على ملعبِ توتنهام، الباحثِ بدوره عن تعزيز حظوظه في المنافسة على مقاعد الأبطال تقارير إخبارية ليدز يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة يوفنتوس يمر من جنوى بلا عناء 3:19 دقيقة أتلتيكو يحلّ ضيفاً على بيتيس لاستعادة الصدارة 0:36 دقيقة إنتر يقترب أكثر من اللقب وحكيمي يضع بصمته 3:36 دقيقة يونايتد يسعى لتقليص الفارق بعد سقوط جاره 1:19 دقيقة انقسام الصحف الإسبانية بعد الكلاسيكو 6:30 دقيقة ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة فاسكيز 0:48 دقيقة بيرلو: أهدرنا العديد من النقاط 1:21 دقيقة زيدان يرفض لوم الحكم وناتشو يعترف بالمعاناة 4:37 دقيقة ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة 4:35 دقيقة تشيلسي يستعيد توازنه ويكتسح كريستال بالاس