ولفرهامبتون يعرض على سانتو تجديد عقده من قبل beIN SPORTS September 11, 2020 15:48 0:45 دقيقة قدم ولفرهامبتون عرضاً إلى مدربه نونو إسبيريتو سانتو لتمديد عقده مع الفريق حتى عام 2023. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ولفرهامبتون -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة لقب زوجي الرجال من نصيب بافيتش وسواريس 0:27 دقيقة محمد الشلهوب نجم الكرة السعودية يعلن اعتزاله 0:33 دقيقة خوان كارلوس غاريدو يغادر الوداد البيضاوي 2:44 دقيقة الأندية التركية تتأهب لبداية موسم جديد 0:40 دقيقة لهذه الأسباب انتدب تشيلسي حكيم زياش! 0:15 دقيقة ليكرز على بُعد خطوة من نهائي الغربية 0:21 دقيقة أزارينكا تطيح بسيرينا وتواجه أوساكا في النهائي 11:00 دقيقة موجز الأخبار 2:22 دقيقة مدرب لانس يشكر لاعبيه بعد الانتصار الكبير 2:42 دقيقة توخيل: "كنا نتوقّع صعوبة مواجهة لانس"