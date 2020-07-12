

ودخل "الذئاب" المباراة بعد خسارتين أمام شيفيلد يونايتد وأرسنال، منافسيه المباشرين على المقاعد الأوروبية، إلا أنه عاد إلى سكة الانتصارات رافعاً رصيده إلى 55 نقطة في المركز السادس متخلفاً، بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس الذي لعب مباراة أقل، ومتقدماً بنقطة عن شيفيلد السابع.

ومني فريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي بهزيمته الثانية بعد العودة مقابل انتصارين وتعادلين، ليتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويدين "وولفز" بالفوز إلى المكسيكي راوول خيمينيز (45+2 من ركلة جزاء)، والبلجيكي لياندر دندونكر (46) والبديل البرتغالي ديوغو جوتا (74).

وكان ولفرهامبتون الطرف الأفضل طيلة فترات اللقاء رغم أن الشوط الأول لم يشهد أي فرصة خطرة، حتى الدقيقة 26 عندما اخترق البرتغالي دانيال بودينسي منطقة الجزاء عن الجهة اليسرى وسدد كرة في أسفل الزاوية اليمنى تصدى لها الحارس الدولي الإنكليزي جوردان بيكفورد.



وحصل "وولفز" على مبتغاه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما نال بودينسي ركلة جزاء إثر عرقلة من المدافع الفرنسي لوكاس ديني انبرى لها خيمينيز بنجاح (45+2).

وافتتح أصحاب الأرض الشوط الثاني من حيث أنهوا الأول، وضاعف دندونكر النتيجة برأسية إثر عرضية من ضربة حرة نفذها البرتغالي بيدرو نيتو (46) الذي خرج لاحقاً بسبب الإصابة.

وسجل جوتا الهدف الثالث بعدما وصلته كرة طويلة من خلف المدافعين من مواطنه روبن نيفيز، هيأها بصدره قبل أن يسددها بيسراه في الزاوية اليمنى (74).