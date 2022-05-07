انتهت مباراة تشيلسي وضيفه ولفرهامبتون بالتعادل الإيجابي 2-2 اليوم السبت في الجولة 36 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتمكن البلجيكي روميلو لوكاكو من تدوين هدفين في هذه المباراة (56 من ركلة جزاء و58) فيما قلص البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو النتيجة في مناسبة أولى (79) ثم أدرك كونور كودي التعادل للضيوف في الدقيقة 90+7.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بـ67 نقطة فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الثامن بـ50 نقطة.

وتمكن أستون فيلا من هزم مضيفه بيرنلي 3-1.

وسجل كل من داني إنغز (7) والأرجنتيني إميليانو بوينديا (31) وأولي واتكينز (52) ثلاثية أستون فيلا فيما دوّن الإيفواري ماكسويل كورنيه هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 90+1.

وفي مواجهة أخرى، حقق برينتفورد فوزاً كبيراً على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة دوّنها كل من السويدي بونتوس يانسون (13) ويوان ويسا (14) والنرويجي كريستوفر آير (79).

