وبقي ايفرتون في المركز الرابع برصيد 29 نقطة متخلفاً بفارق 4 نقاط عن ليفربول الي يلعب في هذه المرحلة الاثنين في ضيافة ساوثهامبتون.

أما وست هام فرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر متخلفاً بفارق الأهداف عن خمسة اندية تسبقه في الترتيب علماً بأن الفوز هو الأول له بعد فشله في تحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات.

ونجح وست هام في فرملة زحف إيفرتون نحو القمّة بعد نجاح الأخير في تحقيق انتصارات لافتة في المراحل الأخيرة على تشيلسي وليستر سيتي وأرسنال.

واحتفظ مدرب إيفرتون بخدمات هدافه دومينيك كالفن لوين أساسياً على الرغم من صيام الأخير عن التهديف ومرة جديدة خيب الآمال.

وكان وست هام الطرف الأفضل وسنحت له أكثر من فرصة على مدار الشوطين أبرزها لارون كريسويل (30 و62) وديكلان رايس (55) والأرجنتيني بابلو فورنالز (64).

في المقابل، رمى أنشيلوتي بجميع أوراقه الهجومية في منتصف الشوط الثاني من خلال اشراك صانع ألعابه الكولومبي خاميس رودريغيس العائد من إصابة أبعدته نحو شهر عن الملاعب، والبرازيلي ريتشارليسون من دون أن ينجح في هز شباك الضيوف الذين انتزعوا الفوز بهدف للتشيكي توماس سوتشيك متابعاً كرة من مسافة قريبة (86).

وقال صاحب الهدف "إنه فوز كبير لنا وبداية رائعة للعام الجديد. نريد المواصلة على هذا النهج".

وأضاف "كانت الفرص الأبرز لنا والاستحواذ للفريق المنافس وقد نجحنا في انتزاع الفوز في أواخر المباراة".