

وابتعد الفريق اللندني بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط في المركز السادس عشر مع 31 نقطة.



ودخل وست هام المباراة منتشياً بعد فوزه على جاره تشيلسي 3-2 منتصف الأسبوع، ونجح في افتتاح التسجيل بعد مرور 4 دقائق فقط بواسطة مهاجمه مايكل أنطونيو، لكن نيوكاسل الذي يحقق نتائج مقبولة في الآونة الأخيرة، أدرك التعادل عبر جناحه الباراغوياني ميغيل ألميرون مستغلاً تمريرةً من السويدي كرافث (17).

وتقدم وست هام مجدداً عن طريق التشيكي توماس سوتشيك (65).



ولم ينعم وست هام بتقدمه سوى دقيقتين، لأن لاعب وسط نيوكاسل شيلفي أدرك التعادل لفريقه عندما كسر مصيدة التسلل وسدد الكرة داخل الشباك من مسافة قريبة.



وفي مباراة ثانية، فشل أي من بيرنلي وضيفه شيفيلد يونايتد في تعزيز آماله بالمشاركة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) مؤقتاً بعد تعادلهما 1-1.

وبقي شيفيلد في المركز الثامن، متخلفاً بفارق 4 نقاط عن ولفرهامبتون السادس، في حين صعد بيرنلي إلى المركز التاسع بفارق نقطتين عن ضيفه.



تقدم بيرنلي عن طريق مدافعه جيمس تاركوفسكي بعد ركلة حرة مباشرة وتمريرة رأسية من جاي رودريغيز قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وأضاع بيرنلي فرصة ذهبية لمضاعفة تقدمه عندما سدد رودريغيز كرة قوية فشل الحارس دين هندرسون في التقاطها، فتهيأت امام دوايت ماكنيل لكن الأخير سدد خارج الخشبات الثلاث من مسافة قريبة.



ودفع بيرنلي الثمن لأن شيفيلد نجح في إدراك التعادل عبر مدافعه جون إيغان (80).