واصل فريق وست هام يونايتد مستواه الرائع في الموسم الحالي وحقق فوزه الثالث على التوالي بتغلبه على ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدفين مقابل هدف في مواجهة أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل جارود بوين هدف التقدم للفريق اللندني العريق الملقب بالمطارق (45+2) ثم تعادل ماثيوس بيريرا لوست بروميتش في الدقيقة 51، وفي الدقيقة 66 تمكن المهاجم ميكايل أنطونيو من وضع أصحاب الأرض في المقدمة مجدداً بإحرازه الهدف الثاني.

الفوز رفع رصيد وست هام إلى 32 نقطة في المرتبة السابعة وهو الانتصار التاسع له منذ بداية الموسم مقابل 5 تعادلات وخمس هزائم.

من جانبه تعمقت جراح وست بروميتش وبدا الفريق قريباً من العودة إلى دوري الدرجة الأولى إذ تلقى الفريق خسارته الثانية عشرة مقابل 5 تعادلات وانتصارين فقط، فاستقر في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 11 نقطة فقط.

وعززت هذه النتيجة من آمال وست هام في احتلال مركز مؤهل للمشاركة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أقله حتى الآن.

في المقابل، ازداد الوضع سوءا بالنسبة إلى وست بروميتش ألبيون لأنه يتخبط في أسفل الترتيب، علماً أن مدربه الجديد سام ألاردايس كان يمني النفس في تحقيق الفوز الثاني توالياً لفريقه بعد أن تغلب على ولفرهامبتون 3-2 السبت الماضي خارج ملعبه.

افتتح وست هام التسجيل بواسطة بوين من مسافة قريبة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، مسجلا هدفه الخامس هذا الموسم.

وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بإدراك التعادل بواسطة البرازيلي بيريرا الذي سار بالكرة مسافة طويلة قبل أن يسددها قوية من خارج المنطقة (51)، بيد أن الكلمة الأخيرة كانت لمهاجم وست هام ميكايل أنطونيو الذي تابع كرة من الأوكراني أندري يارمولينكو داخل الشباك (66).

وبات أنطونيو ثالث أفضل هداف في تاريخ وست هام في الدوري الإنكليزي الممتاز مع 41 هدفاً، بالتساوي مع كارلتون كول، في حين يحتل الايطالي باولو دي كانيو المركز الأول مع 49 هدفاً يليه قائد الفريق الحالي مارك نوبل بـ46 هدفاً.

وحاول وست بروميتش الخروج بنقطة واحدة لكن محاولاته كانت خجولة في الدقائق العشرين الأخيرة.