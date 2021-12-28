وحول الفريق اللندني تخلفه أمام واتفورد بهدف النيجيري إيمانويل دينيس (4)، إلى فوز 4-1 بفضل التشيكي توماش سوتشيك (27) والجزائري سعيد بن رحمة (29) ومارك نوبل (58 من ركلة جزاء) والكرواتي نيكولا فلاشيتش (2+90).

وبانتصاره الثاني والعشرين منذ بداية 2021 في إنجاز لم يحقق أفضل منه في الدوري خلال عام واحد سوى مرة واحدة عام 1959 (23)، رفع فريق المدرب الإسكتلندي ديفيد مويز رصيده 31 نقطة وتقدم إلى المركز الخامس بفارق أربع نقاط خلف أرسنال ونقطة أمام توتنهام وثلاث أمام مانشستر يونايتد الذي يختتم المرحلة الخميس ضد ضيفه بيرنلي.

وعمق كريستال بالاس جراح ضيفه نوريتش سيتي متذيل الترتيب بالفوز عليه بثلاثية نظيفة سجلها في الشوط الأول عبر الفرنسيين أودسون إدوار (8 من ركلة جزاء) وجان فيليب ماتيتا (38) والغاني جيف شلوب (42)، رافعاً رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع.

