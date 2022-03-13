انتصار المطارق جاء بفضل هدفي الأوكراني أندري يارمولينكو (70) والإسباني بابلو فورنالس (82)، فيما أحرز جايكوب رامسي الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 90.

وعاد فريق المدرب الإسكتلندي ديفيد مويز إلى الانتصارات بعد سقوطه في المرحلة الماضية ضد ليفربول، رافعا رصيده الى 48 نقطة بالتساوي مع أرسنال الذي لعب أربع مباريات أقل.

الفوز الثاني توالياً لوولفرهامبتون

وحقق وولفرهامبتون فوزه الثاني توالياً وجاء على حساب ايفرتون بهدف وحيد للمدافع كونور كودري رافعاً رصيده الى 46 نقطة في المركز السابع.

وبات إيفرتون ومدربه فرانك لامبارد بعد خسارة رابعة توالياً متساويا بالنقاط مع أول مراكز الهبوط (22 نقطة) الذي يحتله واتفورد الفائز 2-1 على ساوثهامبتون.

وحقق ليدز يونايتد فوزه الأول مع مدربه الأميركي جيسي مارش الذي خلف الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، جاء ضد ضيفه نوريتش بطريقة جنونية 2-1 بهدفين في الوقت بدل الضائع لكل فريق.

وكان ليدز تقدم بهدف الإسباني رودريغو في الدقيقة 14، قبل أن يعادل الأسكتلندي كيني ماكنيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للضيوف (90+1). إلا أن الكلمة الاخيرة كانت لأصحاب الارض بهدف جو غيلدهارت بعد دقيقتين فقط من دخوله بتمريرة من البرازيلي رافينيا (90+4).

