وأنهار الفريق اللندني عندما طرد له المدافع البرازيلي تياغو سيلفا بعد مرور نصف ساعة على انطلاق المباراة، التي جرت في افتتاح المرحلة الثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وحقق تشيلسي سلسلة من 14 مباراة من دون هزيمة منذ وصول توخيل على رأس الجهاز الفني خلفًا لفرانك لامبارد في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتجمد رصيد تشيلسي عند 51 نقطة في المركز الرابع بينما رفع وست بروميتش رصيده إلى 21 نقطة مستمراً في المركز قبل الأخير.

وحقق تشلسي سلسلة من 14 مباراة من دون هزيمة في جميع المسابقات منذ وصول توخل الى رأس الجهاز الفني خلفًا لفرانك لامبارد في كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن هذه البداية المثيرة وصلت إلى نهاية غير متوقعة أمام خصم غير متوقع على ملعب "ستامفورد بريدج"، لتشكل نكسة في مسعى النادي اللندني لإنهاء الموسم في أحد المراكز الاربعة الاوائل المؤهلة الى دوري الابطال الموسم المقبل.

انتصار تاريخي

وكان هذا الفوز الأول لوست بروميتش في معقل تشلسي في الدوري منذ العام 1978.

وافتتح الأميركي كريستيان بوليسك التسجيل للبلوز (27) قبل أن يطرد سيلفا بعد دقيقتين إثر إنذارٍ ثانٍ ما شكل منعطفًا للمباراة.

وأنهى وست بروميتش الشوط الأول متقدمًا 2-1 بهدفين في الوقت بدل الضائع بفضل ثنائية البرازيلي ماتيوس بيريرا، قبل أن يواصل تفوقه بهدف ثالث للايرلندي كالوم روبنسون (63) ورابع للسنغالي مبايي دياغني (68).

أعاد البديل مايسون ماونت آمالا ضئيلة بتقليصه الفارق في الدقيقة 71، إلا أن النادي اللندني لم ينجح في البناء على ذلك قبل أن يقضي عليه روبنسون بهدف خامس في الوقت بدل الضائع (90+1).

وكانت هذه الخسارة الأولى لتشيلسي في الدوري في عشر مباريات ليبقى في المركز الرابع (51 نقطة) الذي قد يخسره في حال فوز وست هام الخامس (49) وتوتنهام السادس (48) في مباراتيهما.

وبعد أن اهتزت شباك البلوز مرتين فقط في 14 مباراة في عهد توخيل وحافظوا على نظافتها في المباريات السبع الأخيرة، شكلت الأهداف الخمسة اليوم صفعة للفريق.

للمرة الاولى منذ العام 2011 ضد أرسنال، تلقى مرمى تشيلسي خمسة أهداف على أرضه في الدوري.

انهيار بعد الطرد

وقال توخيل بعد المباراة: "لم نتمكن من التعامل مع البطاقة الحمراء. لا أعرف لماذا. أهدرنا هدفين سهلين للغاية".

وأضاف أن "ما يمكن أن يكون خطأ حدث بعد البطاقة الحمراء. كل تسديدة منهم كانت هدفاً. لكن من المهم أن نستوعب (الخسارة). لم أكن أتوقع ذلك، والآن علينا أن نتحمل مسؤولياتنا- وأنا مشمول-وأن نتخطى الأمر. إنها دعوة للاستيقاظ. وستكون استجابتنا صحيحة".

وشكلت المباراة أسوأ استعداد لمواجهة بورتو البرتغالي في ربع نهائي دوري الابطال في اشبيلية الأربعاء، حيث ستقام مباراته البيتية أيضًا في المدينة الاندلسية بسبب قيود السفر المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

من جهته رفع فريق المدرب سام ألاردايس رصيده الى 21 نقطة لكنه لا يزال على بعد سبع نقاط من المنطقة الآمنة قبل ثماني مباريات من النهاية.

وكانت هذه المباراة الاولى لسيلفا منذ أوائل شباط/فبراير بعد تعافيه من اصابة في الفخذ.

ويبدو أن مواجهة وست بروميتش تجلب سوء الحظ للبرازيلي، إذ ارتكب في اللقاء الأول الذي جمعهما هذا الموسم هفوة دفاعية أدت الى هدف لصالح أصحاب الارض في مباراة عوّض خلالها تشيلسي تأخره بثلاثية نظيفة إلى تعادل 3-3.