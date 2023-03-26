وايت وتروسار يتحدثان عن عقلية الفوز في أرسنال من قبل beIN SPORTS March 26, 2023 12:56 1:23 دقيقة اتفق لاعبا فريق آرسنال بين وايت ولياندرو تروسار على أن عقلية الفوز التي يتمتع بها لاعبو الـ"غنرز" هذا الموسم هي السر وراء محافظته على صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز حتى الآن. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال بن وايت لياندرو تروسارد -آخر الفيديوهات 2:07 دقيقة باريس 2024: الكشف عن خطوات تجهيز القرية الأولمبية 0:44 دقيقة غروفس بطلاً للمرحلة السادسة في طواف كاتالونيا 1:33 دقيقة إيفانز بطلاً لجائزة ساو باولو للسيارات الكهربائية 1:23 دقيقة وايت وتروسار يتحدثان عن عقلية الفوز في أرسنال 3:00 دقيقة المنتخب الإنكليزي يستضيف أوكرانيا في ويمبلي 2:16 دقيقة ناغتس يحقق فوزاً مستحقاً على باكس 0:37 دقيقة فوز كبير لإسبانيا على النرويج 1:08 دقيقة تكريم خاص لميسي من قبل الاتحاد الأرجنتيني 0:43 دقيقة بانيايا يفوز بسباق السرعة في جائزة البرتغال 0:33 دقيقة تغريم دونشيتش بمبلغ 35 ألف دولار