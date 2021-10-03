وكتب فريق "هورنتس" في بيانه "يؤكد واتفورد أن تشيسكو مونوس ترك منصبه كمدرب للنادي".

وأضاف: "تعتقد الإدارة أن العروض الأخيرة تشير بوضوح إلى اتجاه سلبي في وقت من المتوقع أن يتحسن فيه الانسجام داخل الفريق بشكل كبير".

وخسر واتفورد أربع مرات في مبارياته الست الأخيرة، بينها سقوطه أمام مضيفه ليدز يونايتد (0-1) السبت في المرحلة السابعة، وهو أول فوز هذا الموسم لرجال المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.

ويحتل واتفورد المركز الرابع عشر في الدوري برصيد سبع نقاط بفارق أربع نقاط بفارق أربع نقاط عن المراكز المؤدية إلى الهبوط للتشامبونشيب.

وجاء قرار الإقالة مع اقتراب فترة التوقف الدولية لشهر تشرين الأول/أكتوبر، مما سيسمح للنادي بإيجاد مدرب بديل.

وعُين تشيسكو في كانون الأول/ديسمبر الماضي على رأس الإدارة الفنية لواتفورد بعد إقالة الصربي فلاديمير إيفيتش بعد 4 أشهر في منصبه، وقتها كان النادي في المركز الخامس في تشامبيونشيب، ونجح المدرب الإسباني في قيادته إلى الدوري الممتاز.

وتناوب 16 مديراً فنياً على تدريب واتفورد في المواسم الـ11 الماضية.