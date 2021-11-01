هل يعود كونتي إلى الدوري الإنكليزي من بوابة توتنهام؟ من قبل beIN SPORTS November 1, 2021 14:04 4:52 دقيقة ستكون تجربة مثيرة بلا شك أن يعود كوني بكل شغفه وطاقته إلى الدوري الإنكليزي، بعد سنوات حقق فيها العديد من الإنجازات مع تشيلسي، لكن هل سيكرر هذا النجاح مع توتنهام فيما لو حل بديلاً لسانتو؟ تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير انطونيو كونتي تشيلسي نونو إسبيريتو سانتو -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة الثانية عشر 0:49 دقيقة إصابة مدرب بطلق ناري 4:52 دقيقة هل يعود كونتي إلى إنكلترا من بوابة توتنهام؟ 0:23 دقيقة سيميوني يتحدث عن فوز أتلتيكو مدريد على ريال بيتيس 2:07 دقيقة رسمياً: توتنهام يقيل مدربه نونو إسبيريتو 2:11 دقيقة سيليا كوي فخورة بالانتماء لمنتخب سيدات الجزائر 2:41 دقيقة سوسييداد يستعيد صدارة الليغا 3:16 دقيقة مرسيليا إلى المركز الثالث بفوز ثمين على كليرمون 0:22 دقيقة الوكرة يحقق فوزاً ثميناً على الغرافة 2:39 دقيقة بريست يحقق فوزه الأول في الدوري الفرنسي