هل سيشارك الثنائي جيزوس وإيديرسون مع الـ"سيتي" أمام ليستر؟ من قبل beIN SPORTS September 10, 2021 22:35 1:09 دقيقة قال الإسباني جوزيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه لا يعلم ما إذا كان بإمكان الثنائي البرازيلي غابرييل جيزوس وإيديرسون المشاركة ُ في مباراة الفريق أمام ليستر سيتي. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي ليستر سيتي جوزيب غوارديولا -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة لقب زوجي بطولة أميركا من نصيب رام وساليسبوري 1:15 دقيقة سانتو يتحدث وضعية لاعبيه 0:58 دقيقة يورغن كلوب مستاء 1:09 دقيقة غوارديولا لا يعلم مصير جيزوس وإيديرسون 2:49 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل الفوز الخامس توالياً 0:38 دقيقة رئيس نادي نيس: "الفريق لن يستأنف قرار الرابطة" 0:35 دقيقة الجزائري ديلور متحفز للالتحاق بفريقه الجديد 0:44 دقيقة كيليان مبابي يشارك في تدريبات باريس سان جيرمان 0:26 دقيقة أحمد الفهد الصباح يقرر التنحي عن منصبه مؤقتاً 0:38 دقيقة ليل ينشد الانتصار من بوابة لوريان