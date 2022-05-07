وسجل كل من الإكوادوري مويسيس كايسيدو (15) والإسباني مارك كوكورييا (49) والألماني باسكال غروس (57) والبلجيكي لياندرو تروسارد (60) رباعية برايتون.

وأنهت هذه الهزيمة الثقيلة رسمياً آمال "الشياطين الحمر" بإمكانية تحقيق آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وتجمّد رصيد اليونايتد عند 58 نقطة في المركز السادس، علمًا أنه يتبقى له مباراة واحدة فقط.

وسيتولى الهولندي إريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام الحالي الإشراف على الفريق الموسم المقبل خلفًا للمؤقت الألماني رالف رانغنيك وسط شكوك حول مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

في المقابل يتموقع برايتون في المركز التاسع بـ47 نقطة.